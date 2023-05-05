Хвича расплакался после чемпионства «Наполи»

В гостевом матче чемпионата Италии «Наполи» встречался с «Удинезе». Поединок завершился вничью со счетом 1:1. Этот результат позволил неаполитанцам досрочно завоевать скудетто за пять туров до окончания Серии А.

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия эмоционально отреагировал на успех своей команды. В раздевалке футболист не сдерживал слез.

Напомним, что Хвича перешел в «Наполи» летом 2022 года. Срок действия трудового договора между сторонами рассчитан до середины 2027 года. Его трансферная стоимость оценивается в 85 миллионов евро.

В этом сезоне Кварацхелия провел 38 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и 16 ассистами.