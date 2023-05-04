Якини: «Конте ушёл из «Тоттенхэма» потому что не видел развития своей работы»

Итальянский специалист Джузеппе Якини, в прошлом тренировавший такие клубы, как «Фиорентина», «Парма» и «Сампдория», рассказал о том, почему, по его мнению, не сложился роман лондонского «Тоттенхэма» с Антонио Конте. По словам Якини, Конте почувствовал, что занимается сизифовым трудом - его работа не развивается.

- Я думаю, что возникли проблемы с последовательностью, он не видел развития своей работы. А когда ты не добиваешься того, чего хочешь, возникают проблемы с мотивацией. Думаю, что это и случилось, - цитирует слова Якини fcinter1908.it.

Конте тренировал «Тоттенхэм» почти два года.