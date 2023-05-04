Чемпионом Италии впервые за 22 года стала команда не из Турина или Милана

Впервые за 22 года в Италии чемпионом страны стала команда не из Милана или Турина. А именно не «Ювентус», «Интер» или «Милан». Эти три клуба неизменно выигрывали Серию А с 2001 года по 2022 год, а в 2001 году чемпионом Италии стала римская «Рома».

Напомним, сегодня вечером «Наполи» официально оформил чемпионство в Серии А. Неаполитанцы сыграли вничью с «Удинезе» в гостях – 1:1, но этого хватило, чтобы официально взять в третий раз в клубной истории этот титул и стать математически недосягаемыми для «Лацио» со второй строчки.

О том, как это было, читайте в нашем материале.