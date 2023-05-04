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Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» переиграл «Болонью», реализовав практически все шансы

04 Мая 2023 • 23:43 Комментировать
Эмполи
3:1
Болонья
окончен

В Серии А подошёл к концу 33-й тур. Конечно, всё внимание болельщиков было приковано к очередному чемпионскому матчу «Наполи», но «Эмполи» с «Болоньей» сыграли не менее примечательно. Уже на первой минуте Джон Лукуми неудачно перехватил подачу и срезал мяч в свои ворота. Лукуми исправился на 17-й минуте, но его гол в другие ворота отменил ВАР - вне игры. Красивый рейд Риккардо Орсолини также не стал результативным, видеоарбитры приложили к этому руку. А вот Жан-Даниэль Акпа-Акпро ударом головой удвоил перевес хозяев. Второй удар в створ у «Эмполи», и снова взятие ворот, отличился Николо Камбьяги. «Болонья», контролировавшая мяч 70% игрового времени заслужила хотя бы на гол престижа, его с 11 метров забил Орсолини.

Проигравшая команда делит девятое место, соперник - 14-й с отрывом в 8 очков от зоны вылета.

Протокол игры  
Эмполи3:1Болонья
(1:0) Лукуми Джон1'  
(2:0) Акпа-Акпро Жан-Даниэль45'  
(3:0) Камбьяги Николо68'  
  88'Орсолини Риккардо (3:1)
Викарио ГульельмоЭбюэхи ТайроннВалюкевич СебастьянЛуперто СебастьяноПаризи Фабьяно  28'Акпа-Акпро Жан-Даниэль 78' (Бандинелли Филиппо ( 78'  87') Грасси АльбертоМарин Рэзван 78' (Стоянович Петар ( 78') Бальданци Томмазо 65' (Хендерсон Лиам ( 65'  66') Капуто Франческо 88' (Пьяца Марко ( 88') Камбьяги Николо 88' (Дестро Маттиа ( 88')
Запасные: Исмайли АрдианХаас НиколасПикколи РобертоФаццини ЯкопоВиньято ЭмануэльСатриано МартинКакаче ЛибератоПеризан СамуэлеТонелли ЛоренцоУйкани Самир
Скорупски ЛукашПош ШтефанСумаоро Адама 38' (Бонифаци Кевин ( 38') Лукуми ДжонКамбьясо Андреа 77' (Ликояннис Хараламбос ( 77') Моро Никола 55' (Зиркзее Джошуа ( 55') Схаутен ЙердиДомингес НиколасОрсолини РиккардоБарроу Муса 55' (Фергюсон Льюис ( 55') Эбишер Мишель 77' (Пююхтя Никлас ( 77')
Запасные: Барди ФранческоМедель ГариХоакин СосаРавалья ФедерикоДе Сильвестри Лоренцо
04 мая. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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