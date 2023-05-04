«Эмполи» переиграл «Болонью», реализовав практически все шансы

В Серии А подошёл к концу 33-й тур. Конечно, всё внимание болельщиков было приковано к очередному чемпионскому матчу «Наполи», но «Эмполи» с «Болоньей» сыграли не менее примечательно. Уже на первой минуте Джон Лукуми неудачно перехватил подачу и срезал мяч в свои ворота. Лукуми исправился на 17-й минуте, но его гол в другие ворота отменил ВАР - вне игры. Красивый рейд Риккардо Орсолини также не стал результативным, видеоарбитры приложили к этому руку. А вот Жан-Даниэль Акпа-Акпро ударом головой удвоил перевес хозяев. Второй удар в створ у «Эмполи», и снова взятие ворот, отличился Николо Камбьяги. «Болонья», контролировавшая мяч 70% игрового времени заслужила хотя бы на гол престижа, его с 11 метров забил Орсолини.

Проигравшая команда делит девятое место, соперник - 14-й с отрывом в 8 очков от зоны вылета.