Грациани: «Прошлым летом «Милан» должен был усилиться, но вместо этого ослаб»

Известный в прошлом итальянский футболист, блиставший в составе «Ромы» в первой половине 80-х годов прошлого столетия Франческо Грациани считает, что причиной падения «Милана» во внутреннем чемпионате является неудачная трансферная кампания минувшего лета.

- Такие клубы, как «Милан», обязаны попадать в четверку лучших. Н выпускать лучших игроков под конец матча, когда обстановка становится нервозной - это риски. Прошлым летом «Милан» должен был усилиться, вместо этого он стал слабее. Сейчас Пиоли должен начинать игры основным составом, потом выпускать альтернативу, - цитирует слова Грациани pianetamilan.it.