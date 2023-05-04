​Защитника «Монцы» приговорили к пяти годам тюремного заключения за участие в ОПГ

Неприятная новость из стана итальянской «Монцы» - защитник клуба Армандо Иццо, неаполитанец по происхождению (что, к слову, многое объясняет в этой истории) приговорен к пяти годам тюремного заключения.

Причина заключается не только в том, что игрок пытался мошенничать с исходом спортивных соревнований и поднимать на этом деньги через букмекеров, причем это происходило в форме организованной группировки. В нее входил также Умберто Аккурсо - двоюродный брат игрока.

Любопытно, что Иццо, свою карьеру начинавший в «Наполи», в 2019 году даже успел сыграть три матча в сборной Италии.