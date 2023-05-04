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Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» не выкупит Миранчука по окончании сезона эксклюзив

04 Мая 2023 • 20:25 Комментировать (1)

Алексей Миранчук вернётся в «Аталанту» по окончании сезона-2022/23. Об этом стало известно «Евро-Футбол.Ру» от источника, знакомого с ситуацией.

26-летний полузащитник выступает за туринский клуб на правах аренды с лета 2022 года. Миранчук провёл 27 матчей за «Торино», в которых смог отличиться четыре раза и отдал шесть результативных передач. Клуб футболист покинет 30 июня 2023 года.

Ранее агент полузащитника Вадим Шпинёв сообщил нам, что «Аталанта» и «Торино» действительно не начинали переговоров по выкупу футболиста. Действующий контракт с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года.

После 33 туров «Торино» в турнирной таблице занимает 11-е место, набрав 45 очков. «Аталанта» с 58 очками борется за попадание в Лигу чемпионов.


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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Серия А Алексей Миранчук
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