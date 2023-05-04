​«Милан» рассматривает одного из лидеров «Галатасарая» в качестве возможной замены для Леау

Быстрые ноги Рафаэла Леау уже много раз выручали «Милан», но, в то же время, быстроногий португалец может также быстро «убежать» из команды - предложений у него хватает, и, несмотря на все усилия, боссам «Милана» пока не удалось убедить его продлить контракт с клубом.

А потому, чтобы не остаться у разбитого корыта, они уже присматривают альтернативные варианты. Одной из возможных замен для Леау может стать Керем Актюркоглу из «Галатасарая», который стоит пятнадцать миллионов, хотя итальянцы надеются «оторвать» его за тринадцать.

В текущем сезоне турецкого чемпионата Керем забил уже девять мячей - больше только у Мауро Икарди.