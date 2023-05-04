Сарри приглашает Зелиньски в «Лацио», но у того другие планы

Нынешний наставник «Лацио» Маурицио Сарри в прошлом руководил «Наполи», именно под его началом в команде заиграл польский полузащитник Петр Зелиньски, один из ключевых игроков неаполитанской команды сейчас, когда она готовится стать чемпионом Италии.

И сейчас Сарри хотел бы пригласить своего воспитанника в команду, в свете все более вероятного ухода из нее сербского футболиста Сергея Милинковича-Савича. Однако Зелиньски, как сообщает calcionapoli1926.it, не хотел бы покидать свой нынешний клуб - он надеется получить прибавку к зарплате и продлить свой контракт с «Наполи».