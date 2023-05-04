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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» хочет Томори

04 Мая 2023 • 17:36 Комментировать

Успешные выступления Фикайо Томори в «Милане» стимулируют интерес к нему со стороны больших клубов - «Милан», при всем уважении к нему, пока что еще не вернулся полностью в тот элитарный клуб устоявших лидеров европейского футбола.

Впрочем, не очень тянет на такой статус и «ПСЖ» - а именно парижане и интересуются услугами Томори, по последним слухам. Об этом сообщает французское издание L'Equipe, не приводя, правда, конкретных цифр, связанных с возможным трансфером - стоимость, продолжительность контракта, и так далее.

Фикайо Томори выступает за итальянский клуб с 2021 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ Фикайо Томори трансферы футбола - лето 2023
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