«ПСЖ» хочет Томори

Успешные выступления Фикайо Томори в «Милане» стимулируют интерес к нему со стороны больших клубов - «Милан», при всем уважении к нему, пока что еще не вернулся полностью в тот элитарный клуб устоявших лидеров европейского футбола.

Впрочем, не очень тянет на такой статус и «ПСЖ» - а именно парижане и интересуются услугами Томори, по последним слухам. Об этом сообщает французское издание L'Equipe, не приводя, правда, конкретных цифр, связанных с возможным трансфером - стоимость, продолжительность контракта, и так далее.

Фикайо Томори выступает за итальянский клуб с 2021 года.