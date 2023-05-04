Куадрадо покинет «Ювентус» в конце сезона

Защитник туринского «Ювентуса» Хуан Куадрадо с большой долей вероятности покинет свою команду в конце сезона. По информации от журналиста Николо Скиры, колумбийский фуллбек уйдёт на правах свободного агента, так как клуб не станет продлевать с ним истекающий контракт.

34-летний Куадрадо выступает за «Ювентус» с 2015 года. В первое время футболист играл за команду на правах аренды из лондонского «Челси», но со временем «старая синьора» смогла выкупить колумбийца на постоянной основе.

В этом розыгрыше чемпионата Италии Куадрадо провёл 27 матчей, где записал на свой актив гол и три результативные передачи.