«Милан» почтил память погибших 74 года назад футболистов «Торино»

История футбола знает несколько печальных страниц, связанных с массовой гибелью футболистов - как правило, одной команды. Наиболее свежий подобный случай - произошедшее в 2016 году с бразильским клубом «Шапекоэнсе», который практически полностью лишился состава после авиакатастрофы в Колумбии.

В разные годы подобные вещи происходили со сборной Замбии по футболу (1993), с «Манчестер Юнайтед» (1958), а также с итальянским «Торино». 4 мая 1949 года лучший на тот момент клуб Италии, погиб в полном составе - 31 человек, все они погибли в 12 километрах от Турина, когда самолет в условиях плохой видимости в горах зацепил землю крылом и после этого развалился в местечке Суперга.

- Помним, чтим «Великий Торино», создававший историю итальянского футбола, - написала пресс-служба «Милана».