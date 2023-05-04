Муриэль: «Давно мечтал о сотом голе в Серии А»

Колумбийский нападающий Луис Муриэль забил свой сотый гол в итальянской Серии А, это случилось в матче «Аталанты» против «Специи». Муриэль прокомментировал этот знаменательный рубеж, он признался, что давно хотел добраться до него.

- 100 голов в Серии А? Я давно об этом мечтал. Для меня важнее всего то, что они помогают команде. Свой сотый гол я хотел бы посвятить своей новорожденной дочери. Благодарю Бога за нее, за то, что могу посвятить ей этот гол, - цитирует слова Муриэля итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что колумбиец выступает за «Аталанту» с 2019 года.