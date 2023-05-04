Испанский нападающий Браим Диас хочет остаться в «Милане», соответствующие переговоры с «Реалом» уже инициированы. Футболист на данный момент арендован у мадридского клуба, но он приносит немалую пользу на поле. У «Милана» и «Реала» нет четкой письменной условности по обязательствам выкупа игрока и потому сейчас идет торг - «Милан» предлагает за него 22 миллиона евро, «Реал» желает получить все 27 миллионов.

В то же время в мадридском клубе не особо нуждаются в нем на данный момент, Диас понимает это и потому предпочитает остаться при своих, ведь в «Милане» он - игрок основы.