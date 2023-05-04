Паредес прокомментировал гол за «Ювентус»

Хавбек туринского «Ювентуса» Леандро Паредес прокомментировал свой гол в матче Серии А против «Лечче». Встреча завершилась победой «старой синьоры» со счетом 2:1.

«Я давно не забивал голы, поэтому счастлив. Но больше всего рад, что команда набрала три балла. Нам нужно продолжать работать. Мы довольны победой и продолжаем двигаться к своим целям», - передает слова аргентинского полузащитника пресс-служба «старой синьоры».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 28-летний аргентинский футболист провел 21 матч, в которых забил один мяч, получил пять желтых карточек и один раз был удален с поля.