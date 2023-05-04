Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Паредес прокомментировал гол за «Ювентус»

04 Мая 2023 • 08:47 Комментировать

Хавбек туринского «Ювентуса» Леандро Паредес прокомментировал свой гол в матче Серии А против «Лечче». Встреча завершилась победой «старой синьоры» со счетом 2:1.

«Я давно не забивал голы, поэтому счастлив. Но больше всего рад, что команда набрала три балла. Нам нужно продолжать работать. Мы довольны победой и продолжаем двигаться к своим целям», - передает слова аргентинского полузащитника пресс-служба «старой синьоры».

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 28-летний аргентинский футболист провел 21 матч, в которых забил один мяч, получил пять желтых карточек и один раз был удален с поля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Леандро Паредес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.05.23 в 21:45
Эмполи Эмполи
Болонья Болонья
3.05 3.20 2.50
Видео
04.05.23 в 21:45
Удинезе Удинезе
Наполи Наполи
4.60 3.70 1.82
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Мая
08:47 · Италия. Серия А
Паредес прокомментировал гол за «Ювентус»
07:47 · Италия. Серия А
Аллегри: «Погба вышел и показал свой класс»
05:25 · Италия. Серия А
Бергоми: «Индзаги придал футболистам уверенности»
04:48 · Италия. Серия А
Калабрия: «Пропустили глупый гол»
04:37 · Италия. Серия А
Пиоли: «Разочарован, теряем очки»
03:15 · Италия. Серия А
Сарри одержал 150-ю победу в Серии А
01:25 · Италия. Серия А
Джеко: «Милан» оказался в полуфинале Лиги чемпионов вовсе не случайно»
01:07 · Италия. Серия А
Моуринью – о ничьей с «Монцей»: «Худший арбитр за всю мою карьеру»
00:59 · Италия. Серия А
У «Монцы» лишь одно поражение в последних девяти матчах Серии А - от «Лацио»
00:57 · Италия. Серия А
Индзаги прокомментировал победу «Интера» со счётом 6:0
00:49 · Англия. Премьер-лига
Дюмфрис заинтересовал ещё один клуб АПЛ
00:04 · Италия. Серия А
«Рома» не смогла переиграть «Монцу»
00:01 · Италия. Серия А
«Верона» впервые в своей истории пропустила дома шесть мячей в Серии А
03 Мая
23:58 · Италия. Серия А
«Лацио» вернулся на второе место, одолев «Сассуоло»
23:57 · Италия. Серия А
«Милан» лишь на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Кремонезе»
Все новости
Рекомендуем