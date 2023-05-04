Аллегри: «Погба вышел и показал свой класс»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подлился мнением об игре полузащитника Поля Погба в прошедшем матче против «Лечче» (2:1).

«Команда хорошо себя проявила. Погба вышел и показал свой класс. Этот сезон был очень тяжелым для него, мы постепенно увеличиваем его игровое время. В любом случае, команда одержала заслуженную победу», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Погба принял участие всего в четырех матчах, не отметившись голевыми действиями. После 33 туров «Ювентус» набрал 63 балла и располагается на третьем месте в турнирной таблице.