Бергоми: «Индзаги придал футболистам уверенности»

Миланский «Интер» одержал свою самую крупную победу в сезоне, забив шесть безответных мячей «Вероне», да еще и в гостях. Этот успел прокомментировал Джузеппе Бергоми, бывший ветеран «Интера», отыгравший в нем два десятка лет.

- Симоне Индзаги делает грамотные изменения в составе по ходу матчей, не теряя при этом очки. Так было с «Лацио», так было и сейчас. Индзаги вселяет уверенность в своих игроков, они знают, когда могут быть важными, и этот фактор может сыграть решающую роль, - цитирует слова Бергоми fcinter1908.it.

Сейчас «Интер» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.