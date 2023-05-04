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Чемпионат Италии. Серия А

Бергоми: «Индзаги придал футболистам уверенности»

04 Мая 2023 • 05:25 Комментировать
Верона
0:6
Интер Милан
окончен

Миланский «Интер» одержал свою самую крупную победу в сезоне, забив шесть безответных мячей «Вероне», да еще и в гостях. Этот успел прокомментировал Джузеппе Бергоми, бывший ветеран «Интера», отыгравший в нем два десятка лет.

- Симоне Индзаги делает грамотные изменения в составе по ходу матчей, не теряя при  этом очки. Так было с «Лацио», так было и сейчас. Индзаги вселяет уверенность в своих игроков, они знают, когда могут быть важными, и этот фактор может сыграть решающую роль, - цитирует слова Бергоми fcinter1908.it.

Сейчас «Интер» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Джузеппе Бергоми
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