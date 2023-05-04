Сарри одержал 150-ю победу в Серии А

Римский «Лацио» обыграл «Сассуоло» в матче тридцать третьего тура чемпионата Италии, римляне забили два гола - по одному из каждом из таймов. Как оказалось, для наставника «орлят» Маурицио Сарри это был 150-й успех в высшей лиге итальянского футбола - Серии А.

Эти победы накопились за время работы у рулей таких клубов, как «Эмполи», «Наполи», «Ювентус» и «Лацио». В Риме Сарри работает с 2021 года, сейчас «Лацио» идет вторым в турнирной таблице.

В следующем туре римский клуб сыграет в гостях с «Миланом», это случится шестого мая, уже в субботу. До конца чемпионата остаются пять туров.