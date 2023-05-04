Моуринью – о ничьей с «Монцей»: «Худший арбитр за всю мою карьеру»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не сдерживался после потери очков в матче с «Монцей» (1:1).

Оба гола были забиты до перерыва. В концовке встречи красную карточку увидел перед собой Зеки Челик – он пропустит следующий матч римлян против «Интера».

«К сожалению, игроки устали, а усталость влияет на все аспекты игры. У нас много проблем, а скамейки запасных сейчас попросту нет, но ребята отдают все силы и сохраняют гордость. Думаю, результат вполне справедлив.

Даниэле Чиффи – худший арбитр, с которым я сталкивался за всю свою карьеру. Поверьте мне, я повидал много плохих судей, и я бы не стал говорить этого просто так. Его отношение было ужасным», – высказался в интервью DAZN Моуринью.