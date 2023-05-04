Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

У «Монцы» лишь одно поражение в последних девяти матчах Серии А - от «Лацио»

04 Мая 2023 • 00:59 Комментировать
Торино
...
Монца
07.05 16:00

Итальянская «Монца» сегодня расстроила болельщиков «Ромы», сыграв с командой Жозе Моуриньо вничью – 1:1. Таким образом, эта симпатичная итальянская команда смогла не проиграть пятый матч подряд.

А всего за последние девять игр «Монца» проиграла в Серии А лишь однажды – это случилось 2 апреля в домашней игре против одного из лучших клубов Италии прямо сейчас – римского «Лацио».

На данный момент «Монца» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 45 очками. И команде уже точно не грозит понижение в классе.

Кстати, владеет клубом знаменитый Сильвио Берлускони, в элите итальянского футбола команда выступает с текущего сезона.

«Рома» не смогла переиграть «Монцу»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монца
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОРИНО МОНЦА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сампдория Сампдория
Торино Торино
0
2
3.90 3.30 2.07
Видео
Окончен
Салернитана Салернитана
Фиорентина Фиорентина
3
3
4.60 3.85 1.78
Видео
Окончен
Аталанта Аталанта
Специя Специя
3
2
1.41 5.00 7.80
Видео
Окончен
Ювентус Ювентус
Лечче Лечче
2
1
1.59 3.95 6.20
Видео
Окончен
Верона Верона
Интер Милан Интер Милан
0
6
4.80 3.70 1.79
Видео
Окончен
Милан Милан
Кремонезе Кремонезе
1
1
1.39 4.70 9.20
Видео
Окончен
Лацио Лацио
Сассуоло Сассуоло
2
0
1.74 3.90 4.80
Видео
Окончен
Монца Монца
Рома Рома
1
1
3.90 3.35 2.07
Видео
04.05.23 в 21:45
Эмполи Эмполи
Болонья Болонья
3.05 3.20 2.50
Видео
04.05.23 в 21:45
Удинезе Удинезе
Наполи Наполи
4.80 3.70 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Мая
01:25 · Италия. Серия А
Джеко: «Милан» оказался в полуфинале Лиги чемпионов вовсе не случайно»
01:07 · Италия. Серия А
Моуринью – о ничьей с «Монцей»: «Худший арбитр за всю мою карьеру»
00:59 · Италия. Серия А
У «Монцы» лишь одно поражение в последних девяти матчах Серии А - от «Лацио»
00:57 · Италия. Серия А
Индзаги прокомментировал победу «Интера» со счётом 6:0
00:49 · Англия. Премьер-лига
Дюмфрис заинтересовал ещё один клуб АПЛ
00:04 · Италия. Серия А
«Рома» не смогла переиграть «Монцу»
00:01 · Италия. Серия А
«Верона» впервые в своей истории пропустила дома шесть мячей в Серии А
03 Мая
23:58 · Италия. Серия А
«Лацио» вернулся на второе место, одолев «Сассуоло»
23:57 · Италия. Серия А
«Милан» лишь на 90-й минуте ушёл от поражения в матче с «Кремонезе»
23:55 · Италия. Серия А
«Интер» забил 6 мячей в ворота «Вероны»
23:55 · Италия. Серия А
Станкович: «Второй тайм был лучше первого, ребята сделали всё, что могли»
23:16 · Италия. Серия А
«Интер» впервые за полтора года забил три мяча в выездном матче Серии А
23:14 · Италия. Серия А
Диа - первый африканский игрок, забивший 15 мячей в дебютном сезоне в Серии А
23:07 · Италия. Серия А
«Рома» забивала в 17 из 18 матчей Серии А в 2023 году
23:05 · Италия. Серия А
Верховод: «Аллегри слишком часто проигрывает»
Все новости
Рекомендуем