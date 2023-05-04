У «Монцы» лишь одно поражение в последних девяти матчах Серии А - от «Лацио»

Итальянская «Монца» сегодня расстроила болельщиков «Ромы», сыграв с командой Жозе Моуриньо вничью – 1:1. Таким образом, эта симпатичная итальянская команда смогла не проиграть пятый матч подряд.

А всего за последние девять игр «Монца» проиграла в Серии А лишь однажды – это случилось 2 апреля в домашней игре против одного из лучших клубов Италии прямо сейчас – римского «Лацио».

На данный момент «Монца» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии с 45 очками. И команде уже точно не грозит понижение в классе.

Кстати, владеет клубом знаменитый Сильвио Берлускони, в элите итальянского футбола команда выступает с текущего сезона.

«Рома» не смогла переиграть «Монцу»