Индзаги прокомментировал победу «Интера» со счётом 6:0

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги ответил на вопросы журналистов после сокрушительной победы над «Вероной».

«Нерадзурри» провели по три гола в каждом из таймов выездного матча. Сегодняшний успех позволил команде закрепиться в верхней четвёрке и на два очка опередить «Милан».

«Я очень доволен, но мы должны продолжать. Уже через 72 часа нам предстоит сыграть в Риме против «Ромы» – там тоже потребуется проявить себя наилучшим образом. Сегодня ребята отлично справились с соперником, который за весь 2023 год проиграл дома только однажды.

Мы обязаны попасть в четвёрку, но мы знаем, что у нас непростой календарь. Концовка сезона будет захватывающей», – сказал в интервью Sky Sport Индзаги.