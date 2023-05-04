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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» не смогла переиграть «Монцу»

04 Мая 2023 • 00:04 Комментировать
Монца
1:1
Рома
окончен

В 33-м туре чемпионата Италии разыгравшаяся «Монца» принимала «Рому», которая стремится попасть в Лигу чемпионов. Первый тайм получился богатым на моменты. После ряда хороших ударов был открыт счет. Голкипер хозяев завозился и потерял мяч, в итоге Стефан эль-Шаарави сначала попал в защитника у ленточки, а затем прицельно добил. «Монца» отыгралась благодаря красивому выстрелу Луки Кальдиролы под перекладину. Второй тайм получился сухим.

1:1, «Рома» идет пятой вместе с «Миланом» и «Аталантой». «Монца» делит девятое место.

Протокол игры  
Монца1:1Рома
  24'Эль-Шаарави Стефан (0:1)
(1:1) Кальдирола Лука39'  
Ди Грегорио МикелеИццо Армандо  90'Мари ПаблоКальдирола Лука 86' (Гюткьяр Кристиан ( 86') Чиурриа Патрик  43'Аугусто КарлосРовелла Николо 65' (Мачин Хосе ( 65') Пессина Маттео  90'Колпани Андреа 46' (Биринделли Самуэле ( 46') Капрари Джанлука 66' (Валоти Матиа ( 66') Мота Дани 86' (Марлон ( 86')
Запасные: Сенси СтефаноСоррентино АлессандроБарберис АндреаКарбони ФранкоРаноккья ФилиппоВиньято СамуэлеАнтов ВалентинКраньо АлессиоД'Аллесандро МаркоДонати Джулио
Патрисиу РуйМанчини ДжанлукаКристанте Бриан  53'Ибаньес РожерЧелик Мехмет  90'  90'Залевски Никола 61' (Спинаццола Леонардо ( 61') Бове Эдоардо 84' (Тахирович Бенджамин ( 84') Пеллегрини Лоренцо  58'Сольбаккен Ола 61' (Камара Мохамед III ( 61') Эль-Шаарави Стефан 69' (Вольпато Кристиан ( 69') Абрахам Тэмми
Запасные: Боер ПьетроДибала Пауло  90'Белотти АндреаКарсдорп РикЛьоренте ДиегоСвилар МилеВейналдум ДжорджиньоКерамицис ДимитриосЛуакима КорентинСмоллинг Крис
03 мая. Стадион "Ю Повер Стадиум".

 

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Рома Монца
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