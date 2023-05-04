«Рома» не смогла переиграть «Монцу»

В 33-м туре чемпионата Италии разыгравшаяся «Монца» принимала «Рому», которая стремится попасть в Лигу чемпионов. Первый тайм получился богатым на моменты. После ряда хороших ударов был открыт счет. Голкипер хозяев завозился и потерял мяч, в итоге Стефан эль-Шаарави сначала попал в защитника у ленточки, а затем прицельно добил. «Монца» отыгралась благодаря красивому выстрелу Луки Кальдиролы под перекладину. Второй тайм получился сухим.

1:1, «Рома» идет пятой вместе с «Миланом» и «Аталантой». «Монца» делит девятое место.