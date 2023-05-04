«Рома» не смогла переиграть «Монцу»

В 33-м туре чемпионата Италии разыгравшаяся «Монца» принимала «Рому», которая стремится попасть в Лигу чемпионов. Первый тайм получился богатым на моменты. После ряда хороших ударов был открыт счет. Голкипер хозяев завозился и потерял мяч, в итоге Стефан эль-Шаарави сначала попал в защитника у ленточки, а затем прицельно добил. «Монца» отыгралась благодаря красивому выстрелу Луки Кальдиролы под перекладину. Второй тайм получился сухим.
1:1, «Рома» идет пятой вместе с «Миланом» и «Аталантой». «Монца» делит девятое место.
Протокол игры
|24'Эль-Шаарави Стефан (0:1)
|(1:1) Кальдирола Лука39'
Ди Грегорио Микеле•Иццо Армандо• 90'Мари Пабло•Кальдирола Лука86' (Гюткьяр Кристиан (86') •Чиурриа Патрик• 43'Аугусто Карлос•Ровелла Николо65' (Мачин Хосе (65') •Пессина Маттео• 90'Колпани Андреа46' (Биринделли Самуэле (46') •Капрари Джанлука66' (Валоти Матиа (66') •Мота Дани86' (Марлон (86')
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука•Кристанте Бриан• 53'Ибаньес Рожер•Челик Мехмет 90'• 90'Залевски Никола61' (Спинаццола Леонардо (61') •Бове Эдоардо84' (Тахирович Бенджамин (84') •Пеллегрини Лоренцо• 58'Сольбаккен Ола61' (Камара Мохамед III (61') •Эль-Шаарави Стефан69' (Вольпато Кристиан (69') •Абрахам Тэмми
03 мая. Стадион "Ю Повер Стадиум".
Бан пользователя