«Верона» впервые в своей истории пропустила дома шесть мячей в Серии А

Катастрофой закончился для «Вероны» матч очередного тура итальянского чемпионата, в котором чемпион Италии 1985 года принимал миланский «Интер». Один из аутсайдеров чемпионата, который в первом круге проиграл «змеям» с минимальным счетом, на сей раз пропустил от «Интера» целых шесть мячей!

Как оказалось, «Верона» впервые в своей истории получила в свои ворота в домашнем матче чемпионата Италии аж шесть мячей!

В следующем туре Серии А «Вероне» предстоит сыграть в гостях с «Лечче», это случится в воскресенье, седьмого мая. Напомним, что команда занимает восемнадцатое место в турнирной таблице.