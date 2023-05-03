«Лацио» вернулся на второе место, одолев «Сассуоло»

В 33-м туре Серии А «Лацио» принимал «Сассуоло» в попытке потеснить «Ювентус» со второго места. Большого перевеса не было ни у одной стороны, разве что римляне чуть чаще и точнее били. Уже в дебюте Чиро Иммобиле поразил цель, но лайнсмен поднял флажок. ВАР показал, что всё было чисто, но затем помощники арбитра усмотрели еще один, более ранний офсайд - 0:0. Иммобиле снова на острие, но удар после выхода один на один с вратарем был парирован. И все же столичная команда забила, Маркос Антонио здорово сыграл на ход Фелипе Андерсону, и тот был точен. На 45-й минуте Давиде Фраттези с линии вратарской попал в перекладину.

Второй тайм был менее событийным и безголевым до 90-й минуты, когда Тома Башич удвоил счет. «Лацио» на очко опережает «Ювентус», соперник - 12-й.