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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» вернулся на второе место, одолев «Сассуоло»

03 Мая 2023 • 23:58 Комментировать
Лацио
2:0
Сассуоло
окончен

В 33-м туре Серии А «Лацио» принимал «Сассуоло» в попытке потеснить «Ювентус» со второго места. Большого перевеса не было ни у одной стороны, разве что римляне чуть чаще и точнее били. Уже в дебюте Чиро Иммобиле поразил цель, но лайнсмен поднял флажок. ВАР показал, что всё было чисто, но затем помощники арбитра усмотрели еще один, более ранний офсайд - 0:0. Иммобиле снова на острие, но удар после выхода один на один с вратарем был парирован. И все же столичная команда забила, Маркос Антонио здорово сыграл на ход Фелипе Андерсону, и тот был точен. На 45-й минуте Давиде Фраттези с линии вратарской попал в перекладину.

Второй тайм был менее событийным и безголевым до 90-й минуты, когда Тома Башич удвоил счет. «Лацио» на очко опережает «Ювентус», соперник - 12-й.

Протокол игры  
Лацио2:0Сассуоло
(1:0) Андерсон Фелипе14'  
(2:0) Башич Тома90'  
Проведель ИванЛаццари Мануэль  85'Казале НиколоПатрикМарушич Адам  62' 68' (Педро Родригес ( 68') Весино Матиас 45' (Милинкович-Савич Сергей ( 45') Антонио Маркос 73' (Башич Тома ( 73') Альберто Луис  40'Андерсон ФелипеИммобиле Чиро 68' (Хюсай Эльсейд ( 68') Дзакканьи Маттиа
Запасные: Максимиану ЛуишАдамонис МарюсБертини МаркоКанчельери МаттеоРаду СтефанПеллегрини ЛукаФарес МохамедХила МариоРомеро Лука
Консильи АндреаЦортеа Надир  61' 73' (Тольян Йереми ( 73'  82') Нето Руан  51' 88' (Эрлич Мартин ( 88') Феррари ДжанмаркоРожерио да СилваФраттези ДавидеОбьянг Педро 82' (Торстведт Кристиан ( 82') Энрике МатеусБерарди Доменико  41'Дефрель Грегоре 73' (Альварес Агустин ( 73') Лорьенте Арман  27' 46' (Байрами Недим ( 46')
Запасные: Харрауи АбдауПеголо ДжанлукаСейде Эмиль КонрадсенМарчицца РиккардоРоманья ФилиппоРуссо Алессандро
03 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Лацио Сассуоло
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