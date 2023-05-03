«Интер» забил 6 мячей в ворота «Вероны»

В среду ведущая борьбу за выживание «Верона» принимала набирающий ход «Интер». Интрига сохранялась ровно треть матча, после чего миланцы назабивали от души. Адольфо Гайч в падении головой пытался прервать прострел и положил начало разгрому, срезав мяч в ближний угол своих ворот. Хакан Чалханоглу шикарно стрельнул с дальнего расстояния - в цель. И тут же Эдин Джеко реализовал выход один на один. Еще одна контратака, и Лаутаро Мартинес, получив мяч на острие, перебросил голкипера. Далее Джеко не мешали прицельно нанести удар с правого края штрафной, дубль. Свой второй гол забил и Мартинес, уже на 90-й минуте, 6:0.

«Интер» вернулся на четвертое место, соперник балансирует на грани зоны вылета.