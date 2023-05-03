«Интер» забил 6 мячей в ворота «Вероны»

В среду ведущая борьбу за выживание «Верона» принимала набирающий ход «Интер». Интрига сохранялась ровно треть матча, после чего миланцы назабивали от души. Адольфо Гайч в падении головой пытался прервать прострел и положил начало разгрому, срезав мяч в ближний угол своих ворот. Хакан Чалханоглу шикарно стрельнул с дальнего расстояния - в цель. И тут же Эдин Джеко реализовал выход один на один. Еще одна контратака, и Лаутаро Мартинес, получив мяч на острие, перебросил голкипера. Далее Джеко не мешали прицельно нанести удар с правого края штрафной, дубль. Свой второй гол забил и Мартинес, уже на 90-й минуте, 6:0.
«Интер» вернулся на четвертое место, соперник балансирует на грани зоны вылета.
Протокол игры
|31'Гайч Адольфо (0:1)
|36'Чалханоглу Хакан (0:2)
|38'Джеко Эдин (0:3)
|55'Мартинес Лаутаро (0:4)
|61'Джеко Эдин (0:5)
|90'Мартинес Лаутаро (0:6)
Монтипо Лоренцо•Фараони Марко•Хиен Исак62' (Коппола Диего (62') •Маньяни Джанджакомо•Чеккерини Федерико82' (Хуан Кабаль (82') •Депаоли Фабио•Абильдгор Оливер•Тамез Адриен•Лазович Дарко46' (Дуда Ондрей (46') •Верди Симоне46' (Дойг Джош (46') •Гайч Адольфо69' (Джурич Милан II (69')
Ханданович Самир•Д'Амброзио Данило57' (Дармиан Маттео (57') •Де Врей Стефан•Ачерби Франческо•Дюмфрис Дензел65' (Дзанотти Маттиа (65') •Мхитарян Генрих65' (Гальярдини Роберто (65') •Брозович Марсело77' (Аслани Кристьян (77') •Чалханоглу Хакан•Димарко Федерико57' (Белланова Рауль (57') •Джеко Эдин•Мартинес Лаутаро
03 мая. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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