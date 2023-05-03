«Интер» впервые за полтора года забил три мяча в выездном матче Серии А

«Интер» шокировал «Верону» в первом тайме поединка 33-го тура Серии А.

«Нерадзурри» организовали три безответных мяча, которые уложились в отрезок с 31-й по 37-ю минуту. По информации Opta, «Интеру» впервые с декабря 2021 года удалось трижды забить до перерыва в выездном поединке чемпионата Италии – тогда это произошло в матче с «Ромой», и тогда, как и сегодня, отличились Чалханоглу и Джеко.

В случае победы «Интер» расположится на четвёртой строчке в турнирной таблице Серии А.

Следить за ходом событий в матче «Вероны» против «Интера» можно на сайте LiveResult.ru, где представлена текстовая онлайн-трансляция встречи.