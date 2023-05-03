«Рома» забивала в 17 из 18 матчей Серии А в 2023 году

«Рома» стабильно поражает ворота соперников в матчах итальянского чемпионата.

В проходящем сейчас поединке 33-го тура против «Монцы» коллектив Жозе Моуринью вышел вперёд уже на 24-й минуте усилиями Стефана Эль-Шаарави. Соперники быстро сравняли счёт, однако это не отменяет впечатляющего достижения римлян: команда не уходит с поля без голов в 17 из 18 матчей Серии А с начала текущего года, отмечает Opta. Ни одному другому представителя пяти сильнейших европейских лиг не удалось добиться ничего подобного в обозначенный период.

Единственным безголевым матчем «Ромы» в 2023 году в рамках чемпионате остаётся дерби с «Лацио», которое завершилась поражением со счётом 0:1.