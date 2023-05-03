Верховод: «Аллегри слишком часто проигрывает»

Бывший футболист туринского «Ювентуса», отец которого родился в Луганской области, Пьетро Верховод, высказался по поводу работы Массимилиано Аллегри в качестве наставника «Юве». По его словам, ничего особенного в результатах Аллегри нет.

- Я не думаю, что Аллегри работает на «бис», и что клубу нужно было возвращать его. Такие результаты можно было получить и с другим тренером. Речь не о деньгах, речь просто о том, что результаты очень скромны. Аллегри слишком много проигрывает, особенно в Европе, - цитирует скептические слова Верховода Juvenews.eu.

«Ювентус» вылетел в полуфинале Кубка Италии, но продолжает борьбу в Лиге Европы.