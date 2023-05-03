Тренер «Лечче»: «Неплохой матч, мы создали «Ювентусу» проблемы»

«Лечче» не сумел разжиться очками в тридцать третьем туре итальянского чемпионата, команда проиграла на выезде «Ювентусу», хотя и дала бой гранду - 1:2. Марко Барони, наставник «Лечче», доволен прошедшей игрой.

- Это матчи, в которых ты не можешь позволить себе ошибки. Мне понравилось то, как предстала команда, хотя в первом тайме нам, наверное, не хватало прессинга. Второй тайм был еще лучше, у нас были и другие шансы на гол. Мы определенно создали «Ювентусу» проблемы и такие матчи вселяют уверенность в будущее, - цитирует слова Барони Juvenews.eu.

В следующем туре «Лечче» примет дома «Верону».