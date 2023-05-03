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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Есть что улучшать»

03 Мая 2023 • 22:45 Комментировать
Ювентус
2:1
Лечче
окончен

Туринский «Ювентус» победил со счетом 2:1 «Лечче» в матче 33-го тура Серии А, но наставник Массимилиано Аллегри не очень доволен - он считает, что его подопечные могли забить и больше голов. По его словам, для этого было создано более чем достаточно моментов.

- Что касается матча, то надо было быть еще острее, завершать еще больше моментов. У нас было многовато ошибочных последних передач, но и «Лечче», не будем забывать, беспокойный коллектив, создал много проблем самым разным командам в этом году. В защите отработали хорошо, но пропустили, так что и там есть что улучшать, - цитирует слова Аллегри Juvenews.Eu.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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