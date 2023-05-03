Аллегри: «Есть что улучшать»

Туринский «Ювентус» победил со счетом 2:1 «Лечче» в матче 33-го тура Серии А, но наставник Массимилиано Аллегри не очень доволен - он считает, что его подопечные могли забить и больше голов. По его словам, для этого было создано более чем достаточно моментов.

- Что касается матча, то надо было быть еще острее, завершать еще больше моментов. У нас было многовато ошибочных последних передач, но и «Лечче», не будем забывать, беспокойный коллектив, создал много проблем самым разным командам в этом году. В защите отработали хорошо, но пропустили, так что и там есть что улучшать, - цитирует слова Аллегри Juvenews.Eu.