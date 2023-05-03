​Аллегри подтвердил, что у де Шильо - разрыв «крестов»

Туринский «Ювентус» победил со счетом 2:1 «Лечче» в матче 33-го тура Серии А, но победа фаворита была омрачена травмой Маттии де Шильо - его с поля унесли на носилках. После матча наставник туринского клуба Массимлиано Аллегри подтвердил худшие ожидания - передвигаться самостоятельно де Шильо не может, потому что получил очень тяжелую травму - повреждение (разрыв?) крестообразных связок.

Это означает не только то, что нынешний сезон для де Шильо закончен, но и то, что на поле он может не вернуться даже до конца календарного года, то есть пропустит и значительную часть сезона следующего.