Моуринью объяснил попадание в заявку «Ромы» игроков, которые не могут выйти на поле

Жозе Моуринью пообщался с журналистами перед началом матча против «Монцы».

Португальский специалист признал, что основная масса игроков, заявленных им на сегодняшний поединок, не готова играть.

«Мы всегда вместе, так было с первого дня. В нашей раздевалке царит атмосфера единства. В команде непростая кадровая ситуация, но игроки хотят поддерживать друг друга.

Не буду скрывать, что семь или восемь футболистов, присутствующих на скамейке запасных, не готовы выйти на поле, но мы всё равно едины», – поведал в предматчевом интервью DAZN Моуринью.

Текстовая трансляция матча «Монца» – «Рома» доступна на сайте LiveResult.ru.