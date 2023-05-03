​Верховод: «Лига чемпионов много важнее, чем Скудетто»

Бывший защитник туринского «Ювенуса» Пьетро Верховод считает проблемой Аллегри то, что наставник клуба не очень успешен в европейских турнирах. Даже то, что тот дважды сыграл в финале Лиги чемпионов, Верховод считает не заслугой, а недостатком Аллегри.

- Можно многое выиграть в Италии, но одна Лига чемпионов стоит как восемь Скудетто. Он проиграл финал Лиги чемпионов «Реалу», после отличного первого тайма был провал во втором. Если вы участвуете в финалах, но не выигрываете их, это само по себе уже означает проблему, - цитирует слова Верховода Juvenews.eu.

В последний раз «Ювентус» выиграл Лигу чемпионов в 1996 году.