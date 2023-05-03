Симоне Индзаги проводит сотый матч у руля «Интера»

В Италии в разгаре тридцать третий тур Серии А, миланскому «Интеру» сейчас противостоит «Верона», и для наставника «змей» Симоне Индзаги, возглавившего клуб в 2021 году, это -сотый матч у руля «Интера», с учетом всех турниров, в которых принимают участие «неррадзурри».

Сто первый матч Индзаги состоится в субботу против «Ромы», а сто вторым станет первый полуфинальный поединок Лиги чемпионов, в котором «Интер» сразится с «Миланом».

Следить за событиями Матча Серии А между «Интером» и «Вероной» необходимо в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.