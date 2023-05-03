Бывший игрок «Спартака» одержал сотую победу в Серии А

Марио Пашалич, известный и российским любителям футбола по выступлениям за московский «Спартак» хорватский футболист, ныне выступает в «Аталанте» - и в матче тридцать третьего тура итальянского чемпионата он, вместе со своим клубом, добыл сотую победу в рамках Серии А. Бергамцы одолели «Специю» со счетом 3:2.

Пашалич не забил в этом матче, но у него это получилось чуть раньше - 24 апреля его гол помог «Аталанте» выиграть у «Ромы». В прошлом хорватский футболист выступал в Серии А также за «Милан», это было в сезоне 2016/2017. В следующем туре «Аталанте» предстоит сыграть с туринским «Ювентусом».