​Верховод раскритиковал Гатти

Бывшему игроку туринского «Ювентуса» и сборной Италии Пьетро Верховоду не нравится поведение защитника Федерико Гатти, которому он посоветовал вести себя скромнее. Гатти (любопытно, что его фамилия в переводе с итальянского означает «коты» - именно так, во множественном числе), выступает за туринский клуб с прошлого года.

- Гатти следует вести себя скромнее, ему нужен кто-то, кто будет контролировать его поведение на поле. Физически он силен, хорошо играет головой, но ошибается с расположением на поле. А в Италии и без него много хороших защитников, - цитирует слова Верховода Juvenews.eu.