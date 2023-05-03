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Торричелли прокомментировал скандальный «лайк» Суле за отставку Аллегри

03 Мая 2023 • 21:59 Комментировать (1)
Ювентус
2:1
Лечче
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В стане туринского «Ювентуса» очередные волнения, воспитанник клуба Матиас Суле, которого продвигал в основной состав именно Массимилиано Аллегри, поставил «лайк» публикации с требованием об отставке Аллегри, сделанной одним из болельщиков «старой синьоры». Ситуацию прокомментировал бывший игрок клуба - Морено Торричелли:

- Честно говоря, не верю, что молодой игрок, которому покровительствовал Аллегри, мог бы сделать что-то такое. Полагаю, это произошло случайно, если нет, то Суле - очень мелкий человек. Впрочем, я думаю, что недовольство Аллегри среди игроков есть, это видно в некоторых выступлениях, в нестабильности команды, - цитирует слова Торричелли Juvenews.eu.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Морено Торричелли Матиас Суле
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Комментарии (1)
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ЮвиК
03 Мая 2023 в 22:14
Там всей команде стоило поставить лайки а не одному Суле). Небось за спиной все и стояли).
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