«Сампдория» может покинуть Серию А уже в следующем туре

Аутсайдер Серии А «Сампдория» может распрощаться с элитным итальянским дивизионом уже в следующем, 34-м туре.

Для того, чтобы у команды из Генуи не осталось математических шансов на сохранение прописки в лиге, «Сампдория» должна проиграть в гостях «Удинезе». А «Верона» с 17 места сегодня вечером должна добыть три очка в матче с миланским «Интером».

На данный момент «Сампдория» занимает 20-е место турнирной таблицы Серии А с 17 очками. Сегодня вечером генуэзцы проиграли «Торино» - 0:2.

«Верона» с 27 баллами идет на спасительном 17-м месте, сегодня вечером эта команда примет дома миланский «Интер».