​«Интер» объявил состав на игру с «Вероной», Хандановичу дали шанс

В тридцать третьем туре итальянского чемпионата Серии А миланскому «Интеру» предстоит сыграть на выезде с «Вероной», это случится уже менее чем через час. Накануне игры Симоне Индзаги, наставник «Интера», объявил стартовый состав своей дружины. В него вошел и Самир Ханданович - словенский голкипер нечасто появлялся на поле в последнее время.

«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Ачерби, Дюмфриз, Мхитарян, Брозович, Чалханоглу, Димарко, Джеко, Лаутаро.

Следить за событиями предстоящей игры между «Интером» и «Вероной» можно будет в формате прямой онлайн-трансляции.