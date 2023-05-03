«Ювентус» наконец-то прервал серию без побед

«Ювентус» играл против «Лечче» в 33-м туре чемпионата Италии в попытке прервать 4-матчевую серию без побед. Несмотря на разницу в классе, у «старой синьоры» не было большого преимущества. Более того, уже на первых секундах Аднан Сисей отправил мяч в сетку ворот соперника, но замыкал прострел Реми Удена из офсайда. А вот Леандро Паредес забил по правилам, со штрафного послав мяч низом в левый угол ворот. Фабио Миретти в падении ногой замкнул прострел к вратарской, но и этот гол не засчитан - вне игры. Под конец тайма Данило сыграл рукой - пенальти, и Сисей переиграл голкипера с точки. Довольно быстро Душан Влахович пробил в левый нижний угол ворот и забил второй мяч своей команды. После подачи углового Данило выиграл борьбу в воздухе и пробил в правую штангу.

Туринцы вышли на второе место, соперник - 16-й.