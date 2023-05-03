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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» наконец-то прервал серию без побед

03 Мая 2023 • 20:57 Комментировать (1)
Ювентус
2:1
Лечче
окончен

«Ювентус» играл против «Лечче» в 33-м туре чемпионата Италии в попытке прервать 4-матчевую серию без побед. Несмотря на разницу в классе, у «старой синьоры» не было большого преимущества. Более того, уже на первых секундах Аднан Сисей отправил мяч в сетку ворот соперника, но замыкал прострел Реми Удена из офсайда. А вот Леандро Паредес забил по правилам, со штрафного послав мяч низом в левый угол ворот. Фабио Миретти в падении ногой замкнул прострел к вратарской, но и этот гол не засчитан - вне игры. Под конец тайма Данило сыграл рукой - пенальти, и Сисей переиграл голкипера с точки. Довольно быстро Душан Влахович пробил в левый нижний угол ворот и забил второй мяч своей команды. После подачи углового Данило выиграл борьбу в воздухе и пробил в правую штангу.

Туринцы вышли на второе место, соперник - 16-й.

Протокол игры  
Ювентус2:1Лечче
(1:0) Паредес Леандро15'  
  37'Сисей Ассан (1:1)
(2:1) Влахович Душан40'  
Щесны ВойцехБремер Глейсон  76' 88' (Локателли Мануэль ( 88') Бонуччи ЛеонардоДанило ЛуисДе Шильо Маттиа 32' (Куадрадо Хуан ( 32') Фаджоли НиколоПаредес Леандро  55' 88' (Гатти Федерико ( 88') Миретти Фабио 73' (Кьеза Федерико ( 73') Костич ФилипДи Мария Анхель 73' (Погба Поль ( 73') Влахович Душан
Запасные: Ругани ДаниэлеКин МойзеАйлинг СамуэльАлекс СандроПинсольо КарлоМилик АркадиушПерин МаттиаСоуле Матиас
Фальконе ВладимироБаскиротто ФедерикоРоманьоли СимонеЮмтити Самуэль  48'Пеццелла Джузеппе  61' 71' (Чеккарони Пьетро ( 71') Гонсалес Джоан 60' (Ди Франческо Федерико ( 60') Юлманд Мортен 89' (Перссон Йоэль ( 89') Мале Юссеф 60' (Блен Алексис ( 60') Уден РемиСисей Ассан 89' (Коломбо Лоренцо ( 89') Банда Ламек
Запасные: Блеве МаркоКассандро ТоммазоТуиа АлессандроБранколлини ФедерикоГендрей ВалентинХельгасон Торир
03 мая. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Комментарии (1)
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ЮвиК
03 Мая 2023 в 21:08
Не плохой первый тайм. Было то чего Юве практически не делал в этом сезоне, это проникающие передачи через центр. Форца Юве.
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