Влахович забил после 773 минут воздержания

В Италии проходят матчи тридцать третьего тура местного чемпионата Серии А, туринский «Ювентус» ,самый титулованный клуб страны на внутренней арене, принимает «Лечче», и забил в матче два гола.

Один из них записал на свой счет Душан Влахович, сербский футболист прервал свое затянувшееся ожидание гола - целых 773 минуты он не мог забить. Любопытна и другая статистика - Влахович особенно успешен против команд, дебютирующих/вернувшихся в Серию А, в данном случае «Лечче». Он провел тринадцать таких матчей в своей итальянской карьере - и забил двенадцать голов.

Следить за событиями игры между «Ювентусом» и «Лечче» можно в формате прямой онлайн-трансляции.