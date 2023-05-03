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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович забил после 773 минут воздержания

03 Мая 2023 • 20:55 Комментировать (1)
Ювентус
2:1
Лечче
окончен

В Италии проходят матчи тридцать третьего тура местного чемпионата Серии А, туринский «Ювентус» ,самый титулованный клуб страны на внутренней арене, принимает «Лечче», и забил в матче два гола.

Один из них записал на свой счет Душан Влахович, сербский футболист прервал свое затянувшееся ожидание гола - целых 773 минуты он не мог забить. Любопытна и другая статистика - Влахович особенно успешен против команд, дебютирующих/вернувшихся в Серию А, в данном случае «Лечче». Он провел тринадцать таких матчей в своей итальянской карьере - и забил двенадцать голов.

Следить за событиями игры между «Ювентусом» и «Лечче» можно в формате прямой онлайн-трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Душан Влахович
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Комментарии (1)
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venge
03 Мая 2023 в 21:07
Ну какие же фигуральные у этого парня выражения! То про царя Гороха вспомнит, то воздержание приплетёт. Влаха не воздерживался, он не мог =)
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