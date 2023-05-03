«Аталанта» в результативном матче переиграла «Специю»

В 33-м туре Серии А «Аталанта» играла против «Специи». Аутсайдер открыл счет на 18-й минуте, но пропустил три гола подряд. Правда, на заключительную четверть вернулась интрига. Впрочем, бергамаски дотерпели до победы (3:2) и ворвались (скорее всего, на время) в зону Лиги чемпионов. Соперник на грани зоны вылета.