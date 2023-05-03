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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» в результативном матче переиграла «Специю»

03 Мая 2023 • 20:54 Комментировать
Аталанта
3:2
Специя
окончен

В 33-м туре Серии А «Аталанта» играла против «Специи». Аутсайдер открыл счет на 18-й минуте, но пропустил три гола подряд. Правда, на заключительную четверть вернулась интрига. Впрочем, бергамаски дотерпели до победы (3:2) и ворвались (скорее всего, на время) в зону Лиги чемпионов. Соперник на грани зоны вылета.

Протокол игры  
Аталанта3:2Специя
  18'Гьяси Эммануэль (0:1)
(1:1) Де Рон Мартен32'  
(2:1) Дзаппакоста Давиде48'  
(3:1) Муриэль Луис54'  
  64'Бурабия Мехди (3:2)
Муссо ХуанТолой РафаэлДжимсити БератСкальвини Джорджио 68' (Паломино Хосе ( 68'Демирал Мерих 83') Дзаппакоста ДавидеМеле ЙоакимДе Рон МартенКопмейнерс ТëнПашалич Марио 67' (Эдерсон Хонорато ( 67') Муриэль Луис 67' (Бога Жереми ( 67') Сапата Дуван
Запасные: Бернаскони ЛоренцоХёйлунн РасмусБертини ТоммазоМендичино ЛеонардоОколи МемеСоппи БрэндонРосси Франческо
Дронговски БартломейАмьен-Аду Кельвен 66' (Феррер Сальвадор ( 66') Висневски ПшемыславНиколау ДимитрисРеца АркадиушБурабия Мехди 83' (Кроллис Раймондс ( 83') Ампаду Этан  38' 57' (Эспозито Сальваторе ( 57') Бастони Симоне  40' 57' (Экдаль Альбин ( 57') Агудело Кевин  75' 83' (Верде Даниэле ( 83') Шомуродов ЭлдорГьяси Эммануэль
Запасные: Кальдара МаттиаКоваленко ВикторЗут ЙерунЦипот ТиоСала ЯкопоМаркетти Федерико
03 мая. Стадион "Гевисс Стэдиум".

 

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Аталанта Специя
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