«Аталанта» в результативном матче переиграла «Специю»

В 33-м туре Серии А «Аталанта» играла против «Специи». Аутсайдер открыл счет на 18-й минуте, но пропустил три гола подряд. Правда, на заключительную четверть вернулась интрига. Впрочем, бергамаски дотерпели до победы (3:2) и ворвались (скорее всего, на время) в зону Лиги чемпионов. Соперник на грани зоны вылета.
Протокол игры
|18'Гьяси Эммануэль (0:1)
|(1:1) Де Рон Мартен32'
|(2:1) Дзаппакоста Давиде48'
|(3:1) Муриэль Луис54'
|64'Бурабия Мехди (3:2)
Муссо Хуан•Толой Рафаэл•Джимсити Берат•Скальвини Джорджио68' (Паломино Хосе (68'•Демирал Мерих83') •Дзаппакоста Давиде•Меле Йоаким•Де Рон Мартен•Копмейнерс Тëн•Пашалич Марио67' (Эдерсон Хонорато (67') •Муриэль Луис67' (Бога Жереми (67') •Сапата Дуван
Дронговски Бартломей•Амьен-Аду Кельвен66' (Феррер Сальвадор (66') •Висневски Пшемыслав•Николау Димитрис•Реца Аркадиуш•Бурабия Мехди83' (Кроллис Раймондс (83') •Ампаду Этан 38'57' (Эспозито Сальваторе (57') •Бастони Симоне 40'57' (Экдаль Альбин (57') •Агудело Кевин 75'83' (Верде Даниэле (83') •Шомуродов Элдор•Гьяси Эммануэль
03 мая. Стадион "Гевисс Стэдиум".
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