Муриэль забил свой сотый гол в Серии А

В Италии проходят матчи тридцать третьего тура чемпионата Серии А, «Аталанта» сражается со «Специей», и пока что ведет в счете 3:2. Третий гол бергамцев забил не кто иной, как Луис Муриэль. Колумбийский футболист, в прошлом выступавший за «Сампдорию», забил свой сотый гол в высшей лиге итальянского футбола. Также он прервал свою семимесячную голевую засуху - последний гол перед этим ему удалось забить лишь в октябре, девятого числа, то есть 206 дней тому назад.

Следить за событиями игры чемпионата Италии между «Аталантой» и «Специей» можно в формате прямой онлайн-трансляции.