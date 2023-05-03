​Берти назвал своего любимого футболиста в «Интере»

Бывший футболист миланского «Интера» Никола Берти назвал своего любимого футболиста в составе клуба. Как ни странно, это футболист, который явно не оправдал ожидания в текущем сезоне - бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. Берти ценит то, что Лукаку без остатка выкладывается на поле, даже если не все и получается.

- Из того, что я вижу на поле, мой любимый футболист - Лукаку. Он борется за каждый матч и жертвует собой. Надеюсь, он забьет два мяча «Милану» в полуфинале, а «Интер» выйдет в финал Лиги чемпионов, - цитирует слова Берти итальянское новостное агентство ITASportPress.