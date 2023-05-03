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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович завершил длительную безголевую серию

03 Мая 2023 • 20:12 Комментировать
Ювентус
2:1
Лечче
1 1.18 X 5.80 2 32.00
2-й тайм

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович отметился долгожданным голом.

Сербский футболист не забил ни одного мяча в последних девяти матчах за «бьянконери» во всех турнирах, а в рамках Серии А не мог отличиться с начала февраля. Как отмечает Opta, поразив ворота «Лечче» в проходящей сейчас встрече 33-го тура, 23-летний форвард завершил личную безголевую серию в чемпионате Италии, продлившуюся 773 минуты.

В активе Душана Влаховича девять забитых мячей и две результативные передачи в текущем розыгрыше Серии А.

Следить за событиями матча «Ювентус» – «Лечче» можно на портале LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Лечче Душан Влахович
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ЮВЕНТУС ЛЕЧЧЕ
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