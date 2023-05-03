Влахович завершил длительную безголевую серию

Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович отметился долгожданным голом.

Сербский футболист не забил ни одного мяча в последних девяти матчах за «бьянконери» во всех турнирах, а в рамках Серии А не мог отличиться с начала февраля. Как отмечает Opta, поразив ворота «Лечче» в проходящей сейчас встрече 33-го тура, 23-летний форвард завершил личную безголевую серию в чемпионате Италии, продлившуюся 773 минуты.

В активе Душана Влаховича девять забитых мячей и две результативные передачи в текущем розыгрыше Серии А.

Следить за событиями матча «Ювентус» – «Лечче» можно на портале LiveResult.ru.