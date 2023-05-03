Защитник «Ювенутса» покинул поле на носилках

Защитник туринского «Ювентуса» Маттиа де Шильо в сегодняшней игре чемпионата Италии против «Лечче» получил серьёзную травму и смог покинуть поле лишь на носилках.

На 30-й минуте игры впереди на левом фланге он попробовал отнять мяч у Ламека Банды, а в итоге оказался на газоне и попросил медицинской помощи. Почти сразу его заменил ветеран «Ювентуса» Хуан Куадрадо.

Напомним, к исходу первого тайма впереди «Ювентус». На голы в исполнении Леандро Паредеса и Душана Влаховича с пенальти ответил Ассан Сисей.

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