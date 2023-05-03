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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью ведёт переговоры с «ПСЖ» слухи

03 Мая 2023 • 19:17 Комментировать
Монца
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Рома
1 3.95 X 3.20 2 2.07
Через 1 ч. 15 мин.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить «Пари Сен-Жермен».

Нынешний наставник парижан Кристоф Галтье вряд ли сохранит работу на следующий сезон, и руководство клуба уже подыскивает ему подходящую замену. По информации Foot Mercato, «ПСЖ» вступил в переговоры с Моуринью. Контракт португальского специалиста с «Ромой» рассчитан до конца следующей кампании. Ранее в числе претендентов на пост рулевого гранда Лиги 1 фигурировали Зинедин Зидан и Тьяго Мотта.

Жозе Моуринью возглавляет «Рому» с лета 2021 года. В прошлом году он привёл команду к победе в Лиге конференций, а в текущем сезоне уже сумел вывести римлян в полуфинал Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью ПСЖ
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