«Верона» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 33-го тура чемпионата Италии по футболу «Верона» принимает «Интер».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Верона - Интер Милан
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Протокол игры
Монтипо Лоренцо•Фараони Марко•Хиен Исак•Маньяни Джанджакомо•Чеккерини Федерико•Депаоли Фабио•Абильдгор Оливер•Тамез Адриен•Лазович Дарко•Верди Симоне•Гайч Адольфо
Ханданович Самир•Д'Амброзио Данило•Де Врей Стефан•Ачерби Франческо•Дюмфрис Дензел•Мхитарян Генрих•Брозович Марсело•Чалханоглу Хакан•Димарко Федерико•Джеко Эдин•Мартинес Лаутаро
03 мая. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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