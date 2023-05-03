«Лацио» - «Сассуоло»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках 33-го тура чемпионата Италии по футболу «Лацио» принимает «Сассуоло».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Лацио - Сассуоло
Доступ после регистрации
Протокол игры
|(1:0) Андерсон Фелипе14'
Проведель Иван•Лаццари Мануэль•Казале Николо•Патрик•Марушич Адам•Весино Матиас•Антонио Маркос•Альберто Луис•Андерсон Фелипе•Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа
Консильи Андреа•Цортеа Надир•Нето Руан•Феррари Джанмарко•Рожерио да Силва•Фраттези Давиде•Обьянг Педро•Энрике Матеус•Берарди Доменико•Дефрель Грегоре•Лорьенте Арман
03 мая. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Бан пользователя