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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» решил расстаться с Индзаги слухи

03 Мая 2023 • 18:38 Комментировать
Верона
...
Интер Милан
1 6.00 X 4.00 2 1.60
Через 2 ч. 43 мин.

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги лишится работы после завершения текущего сезона.

«Нерадзурри» превзошли ожидания на евроарене, добравшись до полуфинала Лиги чемпионов, однако в Серии А команда выступает нестабильно, рискуя остаться без путёвки в самый престижный еврокубок на следующий сезон. По информации Tuttosport, в «Интере» уже приняли решение по Индзаги – он покинет клуб летом вне зависимости от результатов заключительных матчей нынешней кампании.

Маурисио Почеттино считается главной целью «Интера», однако аргентинец уже договорился с «Челси». В списке кандидатов также фигурируют Сержиу Консейсау («Порту»), Роберто де Дзерби («Брайтон») и Тьяго Мотта («Болонья»).

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тьяго Мотта Симоне Индзаги Маурисио Почеттино Сержиу Консейсау Роберто де Дзерби
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