Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги лишится работы после завершения текущего сезона.

«Нерадзурри» превзошли ожидания на евроарене, добравшись до полуфинала Лиги чемпионов, однако в Серии А команда выступает нестабильно, рискуя остаться без путёвки в самый престижный еврокубок на следующий сезон. По информации Tuttosport, в «Интере» уже приняли решение по Индзаги – он покинет клуб летом вне зависимости от результатов заключительных матчей нынешней кампании.

Маурисио Почеттино считается главной целью «Интера», однако аргентинец уже договорился с «Челси». В списке кандидатов также фигурируют Сержиу Консейсау («Порту»), Роберто де Дзерби («Брайтон») и Тьяго Мотта («Болонья»).